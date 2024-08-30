جيش الاحتلال: العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن

وكالات

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن القيادة الوسطى أن "العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال جيش الاحتلال إن "طائرة بدون طيار استهدفت مجموعة من عناصر المقاومة الفلسطينية وسط اشتباكات مع قواتها في مدينة جنين بالضفة الغربية".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "3 أشخاص استشهدوا في غارة لطائرة بدون طيار على سيارة في بلدة الزبابدة في منطقة جنين".

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن "قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها في جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي".