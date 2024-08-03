مجلس السيادة السوداني: البرهان عرض تسليم قيادة الجيش وطالبناه بإنهاء التمرد أولًا

وكالات

قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، اليوم السبت، إنه تم تدمير القوة الصلبة لقوات الدعم السريع والموقف العملياتي العام لصالح الجيش والشعب السوداني.

وأشار العطا، إلى أن قوات الدعم السريع تقف وراء محاولة اغتيال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في منطقة جبيت العسكرية.

وكشف العطا، أن رئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان استشارني في تسليم قيادة الجيش إلى شمس الدين كباشي وطلبت منه إنهاء التمرد أولا".

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني، أنه لن يُحكم السودان سياسياً إلا عبر الانتخابات.