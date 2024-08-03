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BBC

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صاروخًا ومنصة إطلاق بمناطق سيطرة للحوثيين

08:43 م السبت 03 أغسطس 2024

أرشيفية

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وكالات

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إنها دمرت خلال 24 ساعة صاروخا ومنصة إطلاق صواريخ بمناطق سيطرة للحوثيين باليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 170 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن.

وكان زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، عبد الملك الحوثي، قال إن جماعته ستعمل على الانتقام لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتعاون مع "محور المقاومة".

وتستمر الجماعة الموالية لإيران في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي، كما أدرجت السفن البريطانية والأمريكية على قائمة أهدافها ردا على الغارات الجوية التي تشنها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

القيادة المركزية الأمريكية الحوثيون تدمير صاروخ منصة اطلاق
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