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BBC

الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها في لبنان بعدم الاعتماد على الحكومة الأمريكية لمغادرته

05:46 م السبت 03 أغسطس 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن على الأمريكيين غير الراغبين في مغادرة لبنان تجهيز خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في ملاجئ.

وأوضحت أن على الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان عدم الاعتماد على الحكومة الأمريكية في هذا الصدد.

فيما دعت السفارة الأمريكية في بيروت، مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان إلى حجز "أي تذكرة متاحة لهم"، لافتة إلى أنه يمكن لرعاياها الذين يفتقرون إلى المال اللازم للعودة إلى الولايات المتحدة الاتصال بها للحصول على مساعدة مالية.

وقبل أيام، نصحت الولايات المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، كما طالبت المتواجدين في بيروت إلى سرعة مغادرتها بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

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