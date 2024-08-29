أحدهم من أصول جزائرية.. فرنسا تتخذ إجراءات ضد 3 أشخاص اتهمتهم باستهداف كنيس

باريس - (د ب أ)

اتخذت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إجراءات أولية ضد 3 رجال لصلتهم بهجوم إرهابي محتمل على كنيس بجنوبي فرنسا الأسبوع الماضي.

وقال المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب، إن المشتبه به الرئيسي متهم بمحاولة القتل بدافع إرهابي، في حين يخضع الاثنان الأخران للتحقيق لاتهامهما بالمساعدة والتواطؤ مع المنفذ.

ومازال اثنان من المتهمين قيد الاحتجاز، في حين تم الإفراج عن الثالث وفقا لشروط معينة.

واستهدف الهجوم السبت الماضي كنيس لا جراند موت، بالقرب من مدينة مونبلييه بجنوب فرنسا.

وتم إضرام النيران في بابين للكنيس، بالإضافة إلى مركبتين أمام المبنى.

وانفجرت زجاجة غاز في إحدى المركبتين، مما أسفر عن إصابة رجل شرطة. ولم يصب أي من الخمسة أشخاص الذين كانوا داخل الكنيس وقت الهجوم.

وجرى إلقاء القبض على المنفذ 33 عاما وهو من أصول جزائرية بعد مطاردة، ويتردد أنه اعترف بارتكابه للهجوم، قائلا إنه أراد دعم القضية الفلسطينية.

واتهم ممثلو الادعاء الشخصين الآخرين بمساعدة منفذ الهجوم على الفرار من الشرطة، ويتردد أن أحدهما كان على علم بخطط المتهم لتنفيذ الهجوم.