الأمم المتحدة تحذر من وضع الأمن النووي في أوكرانيا وروسيا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعربت منظمة الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها حول المنشآت النووية في كل من أوكرانيا وروسيا.

ونقلت شبكة "أوروبا -1" الإخبارية الأوروبية، اليوم الخميس، عن ميروسلاف جينكا، الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، قولها خلال اجتماع لمجلس الأمن :"إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أبلغت عن أنشطة عسكرية بالقرب من محطتي زابورجيا وكورسك للطاقة النووية".

وأضاف جينكا، أنه في أغسطس الحالي تم الإبلاغ عن غارة بطائرة مسيرة بالقرب من محيط محطة كهرباء زابورجيا في أوكرانيا، والتي تخضع لسيطرة القوات الروسية، موضحا أن حريقا اندلع في أحد أبراج التبريد مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة وأن الأنشطة العسكرية مستمرة بالقرب من الموقع.

وبدوره .. حث روبرت إيه وود، الممثل الأمريكي المناوب للشؤون السياسية الخاصة، الكرملين على الامتثال لمطالب أكثر من مائة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة مهمة السيطرة على المحطة إلى السلطات الأوكرانية.

وألمح ميروسلاف جينكا أيضا إلى أن المخاوف تزايدت بشأن أمن محطة كورسك الروسية للطاقة النووية عقب زيارة رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية - وهي منظمة تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة - إلى روسيا حيث تم العثور على بقايا طائرات مسيرة.