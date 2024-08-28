إعلام عبري: نتنياهو طلب عقد اجتماع مع وزراء حكومته في محور فيلادلفيا

وكالات

قالت القناة الـ12 العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث في الأيام الأخيرة إمكانية عقد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

وحسب القناة العبرية، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من رئيس الشاباك فحص الأمر وإمكانية وصول وزراء الحكومة إلى هناك في ناقلات الجنود المدرعة.

ووفقا للقناة العبرية، فإن نتنياهو أراد من هذه الخطوة إظهار المكانة المهمة للمحور أمام الوزراء وإصراره على الاحتفاظ به وجديته بذلك.

وأشارت القناة، إلى أن رئيس الشاباك رفض المقترح لاعتبارات أمنية خاصة وأنه سيعقد في ذروة النشاط العسكري بتلك المنطقة، ولا يوجد سلامة أمنية وهذا يتطلب إعدادًا وأمنًا غير مسبوقين في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، وافقت إسرائيل على طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن تطبيق وقف إطلاق نار في مناطق معينة بغزة، بغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال، حسبما أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية في تقرير لها الأربعاء، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات حول صفقة الأسرى، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي لم يكن جزءا من اتفاق الصفقة والمفاوضات القائمة حاليا.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بوقف إطلاق النار خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي. وقد اتخذ القرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين الأمنيين، وذلك لغرض تطعيم أبناء غزة ضد شلل الأطفال.

وحسب ما نقلته القناة الـ13 عن مكتب نتنياهو فإن الأمر ليس هدنة كاملة أو وقف إطلاق نار بكامل القطاع، لكنه مجرد تخصيص أماكن معينة داخل القطاع وهو من سيتم تطبيق القرار عليها.