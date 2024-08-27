البنتاجون: استهداف الحوثيين لسفينة "سونيون" يهدد بكارثة طبيعية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن أفعال جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية جنوب البحر الأحمر تعرض النظام التجاري الدولي للخطر ولا تساعد الفلسطينيين في غزة.

ونوّه البنتاجون في بيانه، إلى أن استهداف الحوثيين لسفينة "سونيون" يهدد بكارثة طبيعية.

وأشار البنتاجون، إلى أنه يواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط ويظل جاهزا لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية.

وأكد البنتاجون، أنه يركز جهوده على خفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الهدف من إرسال مجموعات حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط هو الاستعداد لأي طارئ هناك وتعزيز أمن إسرائيل.

وأوضح البنتاجون، أن الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله نهاية الأسبوع كانت أوسع نطاقا لكنها لا تمثل توسعا للصراع.

ولفت البنتاجون، إلى أنه لا يزال يعتقد أن الصراع بين حماس وإسرائيل مقيد الحدود داخل غزة ويبذل جهودا حتى لا يتسع ويشمل المنطقة برمتها.