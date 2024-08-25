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تعطل الموقع الإلكتروني الخاص بمطار بن جوريون الإسرائيلي

12:53 م الأحد 25 أغسطس 2024

مطار بن جوريون

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تل أبيب - (د ب أ)

تعطل الموقع الالكتروني الخاص بمطار بن جوريون الدولي بإسرائيل، صباح اليوم الأحد، وذلك على ما يبدو بسبب الضغط الزائد من جانب الأشخاص الذين يقومون بالتحقق من رحلاتهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أنه بعد تقييم الوضع، من المقرر أن يعود مطار بن جوريون إلى نشاطه المعتاد بحلول الساعة السابعة صباحا، بما يشمل عمليات الإقلاع والهبوط.

وطلبت هيئة المطارات الإسرائيلية من الجمهور متابعة رحلاتهم الجوية على الموقع الالكتروني الخاص بها.

مطار بن جوريون تعطل الموقع الإلكتروني بمطار بن جوريون إسرائيل الرحلات الجوية
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