مسؤول عسكري إسرائيلي: توسع المعركة ما زال قائمًا وهذا يتطلب جيشًا قويًا

وكالات

قال رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي المستقيل هارون حليفا، اليوم الأربعاء، إن سيتحمل مرارة السابع من أكتوبر طيلة حياته.

وأكد حليفا، أنه لم ينجح في مهمته في السابع من أكتوبر بتوفير إنذار للحرب، مشددا على أن المسؤولية والفشل يقعان على عاتقه.

وأوضح حليفا، أن استقالته من منصبه هي تحقيق لتحمل المسؤولية المتوقعة، مؤكدا أن توسع المعركة ما زال قائما وهذا يتطلب جيشا وشعبة استخبارات قويين.

وشدد رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي المستقيل، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمعرفة أسباب وقوع الحرب والتأكد أن ما حصل لن يتكرر.