عائلات الأسرى: تصريحات نتنياهو تعني إبطال الصفقة

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع في غزة قولهم، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني عمليا إبطال صفقة الأسرى.

كان موقع والا العبري، نقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله، إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، "أبلغت بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس، أبلغت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس".

ولفت إلى أنه ليس من المؤكد التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن يخرج من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف من الظروف.