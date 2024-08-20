لجنة الصداقة السعودية الأمريكية تثمن جهود مصر في حل القضية الفلسطينية

السعودية - (أ ش أ)

ثمن رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية الدكتور إبراهيم النحاس جهود الدولة المصرية في حل القضية الفلسطينية، مؤكدا حرص مصر والسعودية على التنسيق المستمر لحل هذه الازمة في أسرع وقت ممكن.

وقال النحاس ـ في مقابلة مع قناة (السعودية) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ إن "المشاورات التي يجريها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في المنطقة تأتي دعما لمكانة المملكة العربية السعودية والجمهورية المصرية للعمل العربي المشترك وأيضا اهتمام الدولتين بحل القضية الفلسطينية".

وشدد على أهمية المباحثات المصرية الأمريكية والسعودية لتوحيد الكلمة العربية مع المجتمع الدولي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من خلال تنسيق المصالح العربية مع الدول الاخرى، فيما يتعلق بأهمية حل هذه الازمة.

وردا على سؤال حول التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي بلينكن حيال المفاوضات الجارية بشأن الهدنة في قطاع غزة، انتقد النحاس وصف الإدارة الامريكية المفاوضات الجارية حاليا بشأن غزة بأنها الاخيرة لوقف الحرب، قائلا :" إن هذا الطرح لا يليق على الإطلاق بالولايات المتحدة بصفتها الدولة الرئيسية في المجتمع الدولة والراعية لإسرائيل والوسيطة في حل هذه القضية"، داعيا في الوقت نفسه واشنطن إلى مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء هذه الازمة ووقف الحرب على غزة.

واستنكر رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية الاتهامات التي تلقيها الولايات المتحدة بشكل مستمر على الجانب الفلسطيني في الوقت نفسه ترفع يدها عن تحميل إسرائيل أي مسؤولية عن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب في قطاع غزة.