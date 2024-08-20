"أطباء بلا حدود" تعرب عن بالغ قلقها إزاء فيضانات تشاد

تشاد - (أ ش أ)



أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن بالغ قلقها؛ إزاء الفيضانات التي اجتاحت دولة تشاد خلال الأيام القليلة الماضية.



ونقل راديو (فرنسا الدولي)، في نشرته الإفريقية اليوم الثلاثاء، عن رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في تشاد عبد العزيز ساني قوله "إن منظمة أطباء بلا حدود قلقة للغاية من التأثير السلبي لتلك الفيضانات على الأمن الغذائي، وما يترتب عليه من انتشار للأوبئة".



ومن جانبه، قال وزير استصلاح الأراضي التشادي محمد السليك حلاتة "لقد نزح ما بين 200 ألف و300 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بعد أن أثرت الأمطار الغزيرة التي بدأت تجتاح البلاد أواخر يوليو الماضي على جميع مقاطعات تشاد".. مؤكدا أن العاصمة (إنجامينا) لم تكن بمنأى عن الفيضانات، حيث غمرت المياه الشوارع وانهارت المنازل.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية التشادية قد توقعت هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة حتى أوائل سبتمبر المقبل.. ويطالب العديد من المراقبين لجنة إدارة الفيضانات بمضاعفة جهودها لتجنب تكرار ما حدث خلال عام 2022، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة للمنازل والمحاصيل.