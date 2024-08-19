القسام تُعلن مسؤوليتها عن عملية تل أبيب بالتعاون مع سرايا القدس

(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن العملية "الاستشهادية" التي استهدفت تل أبيب مساء أمس الأحد.

وقالت كتائب القسام، إن العملية تمت بالاشتراك مع سرايا القدس ردًا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات متواصلة بصفوف قادة المقاومة وتهجير المدنيين من أراضيهم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إنها تجري تحقيقا في انفجار مميت في تل أبيب يعتقد أنه مرتبط بمحاولة هجوم إرهابي.

وأضافت الشرطة أن عبوة ناسفة انفجرت في حقيبة ظهر شخص مساء أمس أثناء سيره في أحد شوارع الجزء الجنوبي من المدينة.

ولقى الشخص الذي كان يحمل القنبلة حتفه، وأصيب أحد المارة والذي كان يستقل دراجة كهربائية.