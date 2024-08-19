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وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نتنياهو اليوم

10:24 ص الإثنين 19 أغسطس 2024

أنتوني بلينكن

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تل أبيب - (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، حيث تستمر المحادثات المكثفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وتقوم الولايات المتحدة ومصر وقطر بدور الوساطة في سلسلة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات التي استمرت يومين في قطر الجمعة الماضي دون تحقيق تقدم كبير، ولكن من المقرر استئناف المفاوضات في القاهرة خلال الأسبوع الجاري.

ويبقى مصير الحدود بين غزة ومصر إحدى القضايا التي لم يتم حسمها بعد.

وأصر نتنياهو على ضرورة مواصلة الجيش الإسرائيلي السيطرة على ما تسميه إسرائيل ممر فيلادلفيا، وهو شريط من الأراضي يفصل غزة عن مصر.

ومن ناحية أخرى، طالبت حماس بانسحاب إسرائيل بصورة كاملة من المنطقة كشرط للسلام، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي التي أشعلت الصراع.

أنتوني بلينكن نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي وقف إطلاق النار طوفان الأقصى
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