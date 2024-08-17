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السلطات في كورسك الروسية تعلن استسلام مجموعة عسكرية أوكرانية

10:47 ص السبت 17 أغسطس 2024

روسيا

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كورسك(روسيا)- (د ب أ)

أفادت السلطات الأمنية الروسية، اليوم السبت، بأن أفراد مجموعة من العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، سلموا أنفسهم في بلدة كوماروفكا، بمقاطعة كورسك الروسية.

وذكرت السلطات الأمنية في المقاطعة أن "الوحدة التي استسلمت تتكون من 24 جنديا من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث عملت بالتنسيق مع الجانب الروسي للاستسلام".

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية استسلام المجموعة العسكرية الأوكرانية، وذلك من خلال تصويرها عبر طائرة مسيرة كانت تتابع تفاصيل العملية بإشراف القوات الروسية.

وقال ممثل السلطات الأمنية الروسية لوكالة "سبوتينك" للأنباء، إن "24 جنديا من اللواء الميكانيكي المنفصل 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية استسلموا بالقرب من بلدة كوماروفكا في اتجاه كورسك".

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

يشار إلى أن قوات أوكرانية توغلت صباح السادس من الشهر الجاري في مقاطعة كورسك.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده سيطرت على عشرات القرى هناك وأنها تواصل تقدمها .

روسيا السلطات الأمنية الروسية القوات المسلحة الأوكرانية
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