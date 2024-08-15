روسيا تخلي مقاطعة جلوشكوفسكي من السكان وسط تقدم أوكرانيا في كورسك

موسكو - (ا ف ب)

أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف الأربعاء، أنه تم إجلاء جميع سكان منطقة جلوشكوفسكي التي تقع مباشرة على الحدود مع أوكرانيا. وحسب كييف، فإن إن الهجوم الذي شنته عبر الحدود تقدم لمسافة كيلومتر إلى كيلومترين في منطقة كورسك منذ بداية التوغل في الأراضي الروسية.

وسط استمرار تقدم توغل القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك الروسية الحدودية، تواصل موسكو إجلاء السكان المدنيين، إذ قال القائم بأعمال حاكم المنطقة أليكسي سميرنوف الأربعاء إن السلطات في المنطقة قررت إخلاء مقاطعة جلوشكوف من السكان.

وفق المصدر ذاته، فإن الشرطة تنسق عملية الإجلاء في المنطقة التي تقع على الحدود مع أوكرانيا مباشرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألفا.

كانت أوكرانيا قد قالت الأربعاء إن هجومها عبر الحدود قد تقدم لمسافة ما بين كيلومتر وكيلومترين داخل منطقة كورسك وإن قواتها انتهت من إخلاء بلدة سودجا الحدودية الروسية من قوات موسكو.

وقال مسؤولون روس إنه تم إجلاء ما يقرب من 200 ألف شخص منذ بدء الهجوم.