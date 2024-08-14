الوفد الحكومي السوداني بجدة: لا مبررات لانتقال المفاوضات إلى سويسرا

وكالات

قال رئيس الوفد الحكومي السوداني المشارك في مفاوضات جدة، اليوم الأربعاء، إنهم أبلغوا الوفد الأمريكي بعدم وجود مبررات لانتقال المفاوضات من جدة إلى جنيف في سويسرا.

وأشار رئيس الوفد الحكومي السوداني في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن قوات الدعم السريع تريد البقاء في منازل المواطنين، موضحا أن الوفد الأمريكي تجاهل سقوط العشرات من القتلى السودانيين يوميا.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قال، أمس الثلاثاء، إن لا وقف للعمليات العسكرية دون انسحاب وخروج المليشيا "الدعم السريع" من المدن والقرى.

ولفت البرهان إلى أن طريق السلام أو وقف الحرب واضح وهو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جدة مايو العام الماضي.

وأكد البرهان أن الجيش السوداني لن يساوم أو يهادن في حقوق الشعب المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على العدوان الغادر مهما بلغ حجم التضحيات.

وشدد البرهان على أن الجيش سيقف في وجه العدوان والغزو الأجنبي الغاشم الذي تحركه دوائر دولية وإقليمية متربصة ومجموعة سياسية مأجورة.