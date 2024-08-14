إعلان

BBC

الوفد الحكومي السوداني بجدة: لا مبررات لانتقال المفاوضات إلى سويسرا

08:44 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

عبد الفتاح البرهان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال رئيس الوفد الحكومي السوداني المشارك في مفاوضات جدة، اليوم الأربعاء، إنهم أبلغوا الوفد الأمريكي بعدم وجود مبررات لانتقال المفاوضات من جدة إلى جنيف في سويسرا.

وأشار رئيس الوفد الحكومي السوداني في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن قوات الدعم السريع تريد البقاء في منازل المواطنين، موضحا أن الوفد الأمريكي تجاهل سقوط العشرات من القتلى السودانيين يوميا.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قال، أمس الثلاثاء، إن لا وقف للعمليات العسكرية دون انسحاب وخروج المليشيا "الدعم السريع" من المدن والقرى.

ولفت البرهان إلى أن طريق السلام أو وقف الحرب واضح وهو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جدة مايو العام الماضي.

وأكد البرهان أن الجيش السوداني لن يساوم أو يهادن في حقوق الشعب المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على العدوان الغادر مهما بلغ حجم التضحيات.

وشدد البرهان على أن الجيش سيقف في وجه العدوان والغزو الأجنبي الغاشم الذي تحركه دوائر دولية وإقليمية متربصة ومجموعة سياسية مأجورة.

عبد الفتاح البرهان الوفد الحكومي السوداني بجدة انتقال المفاوضات إلى سويسرا قوات الدعم السريع
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رابطة التجار: فتح باب استيراد السيارات أمام الوكلاء من اليوم
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة
رسميًّا.. وزير التعليم يعلن عدد مواد الدراسة في الصفوف الثانوية (ملغاة ومدمجة)
وزير التعليم: استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم
هيكلة الثانوية العامة.. موعد تطبيق النظام الجديد على طلاب المدارس
بعد أولمبياد باريس 2024.. توجيه رئاسي بشأن جميع الاتحادات الرياضية
توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد
احجز شقة من الحكومة في القاهرة الكبرى بمقدم 15%.. والتسليم بعد سنة