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إيطاليا تكشف مشروعًا لإعادة إعمار غزة إنسانيًا وسياسيًا

03:35 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

غزة

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إيطاليا - (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه سيقترح على مستوى مجموعة السبع، مشروعا ليس فقط لإعادة الإعمار الإنساني في غزة، لكن إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي أيضا بالقطاع، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي في تصريح اليوم الأربعاء، أن إيطاليا مستعدة لإرسال فرقة عسكرية للعمل في المرحلة الانتقالية، التي يجب أن تديرها الأمم المتحدة، نحو ميلاد دولة فلسطينية، وتوحيد القطاع والضفة الغربية.

وقال الوزير الإيطالي "محاورنا لا يمكن أن يكون إلا السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس حماس".

ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية تلقت طلبا من الإدارة الأمريكية باستخدام قوات الكارابينييري (الدرك الإيطالية) لتدريب قوة أمنية فلسطينية مناسبة.

هذا المحتوى من

Asha
أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي إعادة إعمار غزة
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