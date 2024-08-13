"إيران بالعربية".. كيف كانت الثانية صباحا كابوسًا للإسرائيليين؟

وكالات

خلال الأيام الماضية وفي ظل اشتداد الأزمة بين طهران وتل أبيب، كان لبعض الصفحات الإيرانية دورًا بارزًا في تلك الأزمة، إسرائيل من جانبها تنتظر وتتأهب للرد و الهجوم الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في المقابل تخوض إيران حربًا نفسية تل أبيب عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صفحة إيران بالعربية، تلك الصفحة على موقع إكس، والتي تعرف نفسها بارتباطها بالنظام الإيراني نشرت أمس الإثنين، تويتة مضمونها 2:00 أي الثانية صباحا، والتي أشارت إلى موعد هجوم إيران على إسرائيل.

זה יותר נורא מהסיפור של הרכישה של הפועל https://t.co/P21FagEGOr — לי מלאך 🇮🇱 (@Lee_malach) August 12, 2024

القناة الـ12 الإسرائيلية قالت في تقرير لها الثلاثاء، إن تويتة الثانية صباحًا، جعلت الكثير من الإسرائيليين يشعرون بالخوف والرعب، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها صفحة إيران بالعربية التي لا تعرف من يقف وراءها حسب قول القناة العبرية، إثارة الذعر والرعب بين الجمهور الإسرائيلي.

الحساب، المسمى إيران بالعربية، لديه أكثر من نصف مليون متابع على إكس، وقد تعرض الكثيرون للتغريدة. في وصف الحساب، يصف نفسه بأنه "وكالة الأنباء العربية إيران، صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العالم العربي"، أي كأداة إعلامية رسمية نيابة عن الحكومة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن هذا الحساب يديره أي مسؤول في طهران، حسب القناة العبرية.

מבין שאתם נורא לחוצים מהיוזר האיראני הזה, אז קחו בחשבון שב-11 באפריל הוא פרסם ציוץ דומה. כידוע, שום דבר לא קרה בסוף.



אין לי מושג מה יקרה הלילה, אבל אל תיפלו למלחמה הפסיכולוגית הזו ❤️ pic.twitter.com/6CWyGGW5Zv — Alon Pearl (@Pearl_Alon) August 12, 2024

وظهرت تغريدة الثانية صباحا مساء الإثنين، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع. واعتقد الكثيرون أن هذا كان إعلانا عن نية الحكومة الإيرانية مهاجمة إسرائيل الليلة الماضية، وهو ما لم يحدث.