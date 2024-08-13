نيويورك تايمز: نتنياهو وضع شروطًا جديدًا إلى مطالب إسرائيل في صفقة الأسرى

(وكالات)

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وثائق لم تنشر، قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطًا جديدة لمطالب إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن المفاوضين يخشون أن تخلق شروط نتنياهو الجديدة عقبات إضافية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قد طالبت بالعودة إلى المقترح الأمريكي الذي قدمه الرئيس جو بايدن من أجل استكمال المفاوضات بدلًا من وضع اتفاق جديد.