قطر تدين اقتحام وزيرين وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي للأقصى

وكالات

دانت وزارة الخارجية القطرية بشدة اقتحام وزيرين وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وحذرت الخارجية القطرية في بيان من مغبة تأثير هذه الانتهاكات على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

بيان| قطر تدين بشدة اقتحام وزيرين وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين للمسجد الأقصى#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/o26kruOgag — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 13, 2024

واقتحم بن غفير، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر محلية، أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.