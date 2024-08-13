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قطر تدين اقتحام وزيرين وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي للأقصى

04:12 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

المسجد الأقصى

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وكالات

دانت وزارة الخارجية القطرية بشدة اقتحام وزيرين وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وحذرت الخارجية القطرية في بيان من مغبة تأثير هذه الانتهاكات على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

واقتحم بن غفير، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر محلية، أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

المسجد الأقصى الكنيست الإسرائيلي قطر
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