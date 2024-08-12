بعد التوغل الأوكراني داخل الحدود الروسية.. بوتين يترأس اجتماعًا أمنيًا لمناقشة الوضع

(وكالات)

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعًا أمنيًا عقب التوغل الأوكراني داخل الحدود الروسية.

وأكد بوتين خلال الاجتماع الأمني، على ضرورة القضاء على جميع القوات الأوكرانية التي اقتحمت الحدود.

وعلق الرئيس الروسي، على الاجتياح الأوكراني، بالقول، إنه "يبدو أن أوكرانيا تسعى لتحسين موقفها التفاوضي على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا على أن الرد الروسي قادم عقب هذا الهجوم.

وأضاف بوتين، أن كييف تسعى من خلال هجومها الأخير على الأراضي الروسية، إلى إبطاء التقدم الروسي في مناطق أخرى من الجبهة.

وتوغلت القوات الأوكرانية في مناطق روسية أخرى، في وقت سابق اليوم الاثنين، وجاء التوغل من منطقة بيلجورود الروسية، وأمرت موسكو بإجلاء 11 ألف من المواطنين الروس من سكان تلك المناطق خشية التوغل الأوكراني.