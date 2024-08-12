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مصرع طيار بعد تحطم طائرته فوق سطح فندق "هيلتون" بأستراليا

11:25 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

حتدث تحطم مروحية

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(وكالات)

ذكرت صحيفة "كانبيرا تايمز" الأسترالية، اليوم الاثنين، أن طيارًا لقى مصرعه في حادث تحطم مروحية على سطح فندق في أقصى شمال كوينزلاند أثناء "رحلة غير مصرح بها".

ووصف شاهد عيان كيف حلقت المروحية ذات المحركين "بسرعة كبيرة" قبل أن تصطدم بفندق "هيلتون" في كيرنز قبل الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم في "انفجار هائل".

وأكدت الشركة المالكة للمروحية - نوتيلوس آفياشان - أنها لم تأذن باستخدام المروحية.

وأكدت الشرطة أن الطيار - الذي كان يستقل المروحية بمفرده - توفى في مكان الحادث، وتم إجلاء المئات من نزلاء الفندق.

من جهتها، ذكرت الشرطة الأسترالية أنه تجري تحقيقات جنائية لتحديد هويته بشكل رسمي، وتم إجلاء ما يصل إلى 400 شخص من الفندق ونقلهم إلى مكان آخر في وسط مدينة كيرنز.

تحطم مروحية فندق هيلتون أستراليا
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