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5 شهداء بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

07:34 م الأحد 11 أغسطس 2024

قصف إسرائيلي على قطاع غزة - ارشيفية

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غزة - (أ ش أ)

استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، ورفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات عنيفة بالحي".

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي استهدف أيضا منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شهيدين من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 92002 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

هذا المحتوى من

Asha
قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة
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