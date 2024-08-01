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فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان

04:48 م الخميس 01 أغسطس 2024

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وكالات

نصحت فرنسا مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، وسط مخاوف من تصعيد حاد في الشرق الأوسط.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن ذلك نظرا لخطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ننصح المواطنين الفرنسيين رسميا، باستثناء حالات الطوارئ، بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الزيارات السياحية والعائلية.

وأشار بيان الخارجية الفرنسية إلى أنه تم توسيع "المناطق الحمراء"، حيث لا ينصح بالسفر تحت أي ذريع، وللأسباب ذاتها، أوصت باريس رسميا الفرنسيين بالامتناع عن السفر إلى لبنان.

فرنسا عدم السفر إلى إسرائيل الأراضي الفلسطينية لبنان
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