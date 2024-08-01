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مسؤول إيراني: خامنئي سيحضر الاجتماع مع "محور المقاومة" بشأن الرد على إسرائيل

04:47 م الخميس 01 أغسطس 2024

علي خامنئي

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إيراني، اليوم الخميس، إن إيران ستجري مع الفصائل تقييما شاملا للرد بفاعلية على إسرائيل.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سيحضر الاجتماع مع "محور المقاومة" بشأن الرد على إسرائيل.

فيما أوضح قيادي بالفصائل العراقية، أن إيران طلبت من قادة رئيسيين بالفصائل السفر إلى طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "رويترز"، إن إيران وحلفاؤها من قادة الفصائل المسلحة بالمنطقة يجتمعون في طهران لمناقشة استراتيجية الرد على إسرائيل.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت نقلا عن مسؤول عربي رفيع، اليوم الخميس، إنه من المتوقع ألا ترد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل جنازته المقررة الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة وفترة الحداد التي تنتهي الأحد.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين، مساء أمس الأربعاء، قولهم إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأشار المسؤولون الإيرانيون، إلى أن خامنئي أصدر أوامره خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، موضحين أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا.

وذكر المسؤولون الإيرانيون أن من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير، مؤكدين أن خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب.

وشدد المسؤولون على أن إيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل.

علي خامنئي إسرائيل إيران
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