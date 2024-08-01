الأردن بعد اغتيال هنية: لا يجب ترك المنطقة مرهونة لانتقامية نتنياهو

(وكالات)

علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، قائلًا إن "اغتيال هنية جريمة تصعيدية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولسيادة الدول".

وأفاد الصفدي، أن مستقبل المنطقة لا يجب أن يكون مرهونًا بما أسماها "الانتقائية الفجة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأضاف وزير الخارجية الأردني، أنه لا ينبغي السماح للأجندة الإسرائيلية "المتطرفة" بأن تدفع المنطقة نحو مزيد من الدمار.



وطالب أيمن الصفدي، المجتمع الدولي بالتصرف بشكل "يكبح العدوانية الإسرائيلية"، محذرًا من الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية ولا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونًا بانتقامية نتنياهو.

وأكد الصفدي، على أن الأردن لن يسمح بتحويل أرضه لساحة معركة للحرب الدائرة.