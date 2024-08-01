"هذه هي الدنيا".. تصريح هنية الأخير يثير تفاعلاً

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزعيم المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قبل ساعات قليلة من اغتياله في طهران.

ويظهر في الفيديو هنية، خلال استقباله في مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، في يوم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

ويقول زعيم حماس في الفيديو: "هذه هي الدنيا، أمات وأحيا وأضحك وأبكى. الله سبحانه وتعالى يحي ويميت، ولكن هذه أمة خالدة ان شاء الله ومتجددة، وكما قال الشاعر: إذا غابَ سيدٌ قامَ سيدُ إن شاء الله تعالى".

ونشر خامنئي، مقطع الفيديو على حسابه بموقع "إكس" خلال استقباله هنية في طهران، وعلق عليه بالقول: "لحظات من اللقاء الأخير".