لا يؤيدها ترامب.. ما هي المادة 25 التي تسمح باستبعاد بايدن من الانتخابات الأمريكية؟

كتبت- سلمى سمير:

بعد أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المناظرة التي واجه فيها خصمه الجمهوري دونالد ترامب، ظهرت دعوات بين المسؤولين الأمريكيين تطالب بتطبيق المادة 25 من الدستور الأمريكي والتي من شأنها تغيير مسألة خوض بايدن للمعترك الانتخابي.

بدأ الحديث عن الأمر منذ دعوة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى تفعيل المادة، التي تعطي صلاحيات إجبار الرئيس الأمريكي على التنحي أو ترك منصبه وعدم خوض المعترك الانتخابي في حال صوت غالبية وزراء الحكومة على أنه غير قادرة على تقلد مهام الأمور بسبب مشاكل إدراكية والتي يبدو أن بايدن يعاني منها.

وفي حال تنحية الرئيس من منصبه بموجب المادة، يتولى نائب الرئيس مهام تسيير الأعمال محله، وهي حاليا كاميلا هاريس.

كما قدم نائبان جمهوريان مشروعا قرار من أجل تفعيل المادة 25 من الدستور والتي في حال تنفيذها ستضمن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي قبيل مواجهة ترامب.

وجاء أداء بايدن، خلال المناظرة كدافع للنواب الذين أرادوا تنحيته، حيث وصفوا أدائه بـ "غير المفهوم" مع تعلثمه في عدة مواقف وتشتت انتباهه، وهو ما اعتذر بايدن لاحقًا عنه مطالبًا بالحصول على فرصة من أجل تقديم أداء أفضل خلال الانتخابات بالقول "لا تدعوا 90 دقيقة سيئة تمحوا إنجازات عظيمة قدمتها خلال 3 سنوات".

من جانبه، لم يؤيد ترامب مخطط تفعيل المادة 25 رغم انتمائه للحزب الجمهوري، بالقول إنه يفضل انضمام بايدن إلى الانتخابات لـ "سهولة هزيمته"، مطالبًا الرئيس الأمريكي بعدم الالتفات إلى دعوات الانسحاب من السباق الرئاسي.

يأتي ذلك مع ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، في تقرير له، أنه يوجد توجه داخل الحزب الديموقراطي، من أجل سحب بايدن من المعركة الانتخابية ضد ترامب، وسط تخوفات من كونه مؤهلًا لتسلم فترة رئاسية جديدة تستمر لـ 4 سنوات بينما هو الآن في عامه الـ81.

وقال الموقع الأمريكي، إن عددًا من النواب الديمرقراطيين سيعلنون عن دعوتهم لسحب المرشح الديمقراطي الجمعة القادمة، مشيرًا إلى ضغط النواب بشكل غير مسبوق داخل الحزب الديمقراطي على المنسقين حتى يتم سحب ترشح بايدن.

واستخدم الموقع مصطلح "معركة حقيقية" لوصف توتر الأوضاع داخل الحزب خلال الأيام الجارية بسبب مسألة ترشح بايدن، مضيفًا أن كبار ممثلي الحزب الديمقراطي في لجان العدل والإدارة الداخلية والقوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في مجلس النواب وهم جيري نادلر وجو موريل وآدم سميث ومارك تاكانو ، أكدوا خلال اجتماعهم مع زعيم الأقلية بمجلس النواب حكيم جيفريز أنهم لم يعودوا يدعموا مسألة ترشح بايدن كممثل للديمقراطيين.