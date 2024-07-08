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رويترز: الناتو يحتاج إلى نحو 50 لواء إضافيًا لتنفيذ خططه الدفاعية

02:20 م الإثنين 08 يوليو 2024

الناتو

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(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، الاثنين، عن مصدر عسكري قوله إن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في حاجة إلى ما بين 35 و50 لواءً إضافيًا، من أجل تنفيذ كامل خططه الدفاعية الجديدة في مواجهة أي هجوم محتمل من روسيا.

ولم يقدم المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ "رويترز" تفاصيل إضافية حول طبيعة الخطط.

ويسعى حلف شمال الأطلسي منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى مراجعة مواقفه في سبيل الاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا.

واتفق زعماء الحلف في القمة التي عقدت في فيلنيوس العام الماضي، على أول خطط دفاعية كبرى منذ أكثر من 3 عقود، ومنذ حينها يسعى المسؤولون لتحديد المتطلبات العسكرية للحلف وتنفيذها.

الناتو روسيا أوكرانيا
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