استشهاد 3 فلسطينيين خلال استهداف قوات الاحتلال لمنزل جنوب مدينة غزة

غزة - (د ب أ)

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف شنته طائرات الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة، وسط توغل بري للقوات الإسرائيلية جنوب غرب المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنَين وإصابة خمسة آخرين".

وأضافت أن"طائرات الاحتلال قصفت منزلا قرب مفترق الطيران جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين".

ووفق الوكالة"توغلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بشكل مفاجئ في مناطق واسعة جنوب غربي مدينة غزة تحت غطاء ناري كثيف استهدف طرقات ومنازل ومبان سكنية، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة لآلاف المواطنين من تلك المناطق باتجاه الأحياء الشمالية الغربية بالمدينة".

وأفادت مصادر محلية بأن "آليات الاحتلال العسكرية توغلت بشكل مفاجئ في حي تل الهوى ومنطقة الصناعة والجامعات، والأطراف الجنوبية لحي الرمال، بالتزامن مع غطاء ناري كثيف نفذته الطائرات الحربية والآليات المدفعية على هذه المناطق ومحيطها".

واستهدفت الغارات مبان سكنية وطرقات وشققا سكنية، أدت لمقتل وإصابة عشرات المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة غزة، فيما لا تستطيع أطقم الإنقاذ والإسعاف التحرك بالمدينة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى بسبب شدة القصف.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة من مدينة غزة بقنابل دخانية وغازية بشكل كثيف.

وقال شهود عيان إن "آلاف المواطنين نزحوا من مناطق جنوب غربي المدينة باتجاه الشمال الغربي وقضوا ليلتهم في الطرقات بدون مأوى".