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BBC

إسرائيل تقصف أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة.. ماذا يحدث؟

01:59 ص الإثنين 08 يوليو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عمليات قصف لأهداف لحركة حماس في وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن الإنذارات التي تم تفعيلها منذ فترة قصيرة في مستوطنات غلاف غزة كانت إنذارات خاطئة.

يذكر أن هيئة البث العبرية، قالت أمس، نقلا عن مصادر إسرائيلية، "سنمضي قدما في المفاوضات إذا كان وقف إطلاق النار محددا زمنيا".

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لإسرائيل باستمرار القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

وأول أمس السبت، قالت هيئة البث العبرية عن أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي، إن التقارير في الإعلام مفرطة في التفاؤل، موضحين أن التوصل لاتفاق ممكن لكن الأمر متعلق برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضح أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي أن هناك صعوبات بارزة في المقترح هي قضية الأسرى وانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا.

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