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سلطنة عُمان: اغتيال هنية في طهران انتهاك صارخ للقانون الدولي

02:13 م الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل هنية

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مسقط - (د ب أ)

أعربت سلطنة عُمان اليوم الأربعاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران، والذي "يُعدُّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وتقويضًا واضحًا لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكّدت السلطنة، في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء العُمانية، على "موقفها الثابت في رفض كافة أشكال الإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته فضلًا عن رفض انتهاكات سيادة الدول وحرماتها".

ودعت "المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والاغتيالات السياسية والتحرّك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي واستمرار الاحتلال اللامشروع للأراضي الفلسطينية وسياسة القتل والتطرف والتنكيل التي تُمارَس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشريف".

إسماعيل هنية سلطنة عُمان اغتيال إسماعيل هنية حركة حماس طهران
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