روسيا تدين اغتيال إسماعيل هنية

موسكو - (د ب أ)

أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أندريه ناستاسين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي قتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال ناستاسين إن روسيا تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس، في ظل تدهور الوضع في الشرق الأوسط، بسبب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف ناستاسين "مرة أخرى، نحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني في المنطقة وإثارة مواجهة مسلحة واسعة النطاق".

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، جراء غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.