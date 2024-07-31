الصين تدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

بكين - (د ب ا)

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الصين تعارض بشدة وتدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول" نشعر بالقلق إزاء احتمالية أن يتسبب هذا الحادث في تصعيد محتمل واضطرابات في هذه المنطقة".

وأضاف " نحث على تسوية الخلافات عبر المباحثات والحوار" مكررا دعوة الصين لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت اليوم عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنها "تنعى إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم مقتل هنية في غارة اسرائيلية غادرة".