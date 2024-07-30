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إيران تعلق على مزاعم تدخلها للتأثير على الانتخابات الأمريكية

12:01 م الثلاثاء 30 يوليو 2024

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نيويورك - (د ب أ)

أعلنت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن طهران ليس لديها هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، وفقا لما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا)، اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك في رد لممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين، على سؤال بشأن تصريحات مسؤولي المخابرات الأمريكية بشأن أن إيران تهدف إلى الاخلال بالانتخابات الأمريكية والتأثير سلبا على الحملات الانتخابية لدونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024.

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "ليس لإيران هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأمريكية. جزء كبير من هذه الاتهامات يأتي في إطار الحرب النفسية لإعطاء زخم كاذب للحملات الانتخابية".

وكانت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، قد أكدت عقب بعض التقارير المزعومة حول دور إيران في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة".

وقالت الممثلية يوم الثلاثاء الماضي، ردا على التقارير المزعومة حول دور إيران في محاولة اغتيال ترامب: "هذه الاتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة. من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة لأنه أمر باغتيال القائد قاسم سليماني القائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، وإيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته".

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