أنباء بأن الضربة المتوقعة على لبنان ستكون محدودة

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب تلقي بيروت تأكيدا من جهات دولية أن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة.

يأتي ذلك بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قاس على هجوم حزب الله على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتل والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا أول أمس السبت.

وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت "باتخاذ قرار بشأن طريقة الرد على حزب الله وتوقيته".

من جانبه ،نفى حزب الله أي علاقة له بالهجوم.

وأجرى مسؤولون أمريكيون اتصالات بمسؤولين في إسرائيل ولبنان وتبادلوا الرسائل مع إيران في محاولة لتهدئة الوضع، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عرب وأوروبيين مطلعين على الأمر. وأفادت التقارير بأن جميع الأطراف أشارت إلى أنها غير مهتمة بتصعيد الصراع.

وعلقت شركات الطيران، لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية وطيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء بسبب مخاوف أمنية.