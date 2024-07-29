إعلان

BBC

أنباء بأن الضربة المتوقعة على لبنان ستكون محدودة

10:16 م الإثنين 29 يوليو 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب تلقي بيروت تأكيدا من جهات دولية أن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة.
يأتي ذلك بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قاس على هجوم حزب الله على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتل والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا أول أمس السبت.
وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت "باتخاذ قرار بشأن طريقة الرد على حزب الله وتوقيته".
من جانبه ،نفى حزب الله أي علاقة له بالهجوم.
وأجرى مسؤولون أمريكيون اتصالات بمسؤولين في إسرائيل ولبنان وتبادلوا الرسائل مع إيران في محاولة لتهدئة الوضع، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عرب وأوروبيين مطلعين على الأمر. وأفادت التقارير بأن جميع الأطراف أشارت إلى أنها غير مهتمة بتصعيد الصراع.
وعلقت شركات الطيران، لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية وطيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء بسبب مخاوف أمنية.

ضرب لبنان الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصادر مشاركة بالمفاوضات: متشائمون بشأن التوصل لاتفاق

إعلان

إعلان

* مؤشرات إيجابية للغاية.. التعليم تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الثانوية العامة