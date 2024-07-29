سويسرا تعلن تعليق الرحلات الجوية إلى لبنان حتى الـ5 من أغسطس

(وكالات)

صرحت الخطوط الجوية الدولية السويسرية، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، اليوم الاثنين، أنها ستعلق رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى الخامس من أغسطس القادم بسبب الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أنباء "رويترز" إن القرار يؤثر على رحلتين من وإلى زيوريخ في 30 يوليو الجاري والثاني من أغسطس القادم.

وجاء ذلك في إطار الاستعداد للهجوم الذي تخطط إسرائيل لشنه على لبنان، للرد على الهجوم الذي استهدف قرية مجدل الشمس في الجولان المحتل، والذي نتج عنه مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات.

وتتهم إسرائيل حزب الله بالتورط في الهجوم الذي استهدف الجولان المحتل بينما ينفي حزب الله الاتهامات الإسرائيلية.