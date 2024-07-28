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عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

10:46 ص الأحد 28 يوليه 2024

مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

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القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

وأضافوا أن "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين".

المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي
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