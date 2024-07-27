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BBC

تقارير: حماس ترفض تسلم أي مقترح جديد وتتمسك بردها الأخير على الوسطاء

05:48 م السبت 27 يوليو 2024

حركة حماس

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وكالات

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن حركة حماس ترفض تسلم أي مقترحات جديدة لصفقة الأسرى، في ظل حديث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتزامه تقديم مقترح جديد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر قيادي في الحركة.

وقال القيادي الفلسطيني، إن الحركة تتمسك بمقترحها الأخير الذي سلمته إلى الوسطاء في مصر وقطر، مؤكدا أن حماس لا تزال على موقفها بشأن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من غزة، بما في ذلك محوري نتساريم وفيلادلفيا.

وشدد المصدر على أن حماس، أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل بأي صيغة جديدة لا تتضمن نصًا صريحا بوقف إطلاق النار.

وأوضح القيادي في حماس، أن الحركة لا تعارض إسناد إدارة القطاع إلى جهة حكومية بتوافق وطني، وبشكل مؤقت في حال لم يتم التوافق على حكومة توافق وطني للضفة الغربية وغزة.

حركة حماس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو صفقة الأسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي
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