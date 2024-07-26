حضور أمني كثيف في محطة غار دو نور في باريس

وكالات

شوهد أفراد عسكريون وضباط شرطة فرنسيون في محطة غار دو نور في باريس.

وتقول الراكبة سارة موسلي إن التعطيل كان "جحيما لبدء الألعاب الأولمبية" أثناء محاولتها السفر إلى لندن.

ويقول كوري غرينغر الذي يحاول أيضا التوجه إلى لندن: "يجب أن يكون لديهم المزيد من المعلومات كي يقدموها للسياح".

وتقول الشركة الوطنية لسكك الحديد إن الوضع يجب أن يستمر "على الأقل طوال عطلة نهاية الأسبوع"، لكن الفرق موجودة بالفعل في الموقع لإجراء فحوصات وبدء الإصلاحات.

ونصحت الشركة جميع ركابها بتأجيل رحلاتهم و"عدم الذهاب إلى المحطة".