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BBC

حضور أمني كثيف في محطة غار دو نور في باريس

04:43 م الجمعة 26 يوليه 2024

حضور أمني كثيف في محطة غار دو نور في باريس

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وكالات

شوهد أفراد عسكريون وضباط شرطة فرنسيون في محطة غار دو نور في باريس.

وتقول الراكبة سارة موسلي إن التعطيل كان "جحيما لبدء الألعاب الأولمبية" أثناء محاولتها السفر إلى لندن.

ويقول كوري غرينغر الذي يحاول أيضا التوجه إلى لندن: "يجب أن يكون لديهم المزيد من المعلومات كي يقدموها للسياح".

وتقول الشركة الوطنية لسكك الحديد إن الوضع يجب أن يستمر "على الأقل طوال عطلة نهاية الأسبوع"، لكن الفرق موجودة بالفعل في الموقع لإجراء فحوصات وبدء الإصلاحات.

ونصحت الشركة جميع ركابها بتأجيل رحلاتهم و"عدم الذهاب إلى المحطة".

باريس الشرطة الفرنسية لندن الشركة الوطنية لسكك الحديد محطة غار دو نور
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