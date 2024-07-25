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نتنياهو وبايدن يجتمعان مع عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة

11:28 م الخميس 25 يوليو 2024

بايدن ونتنياهو

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وكالات

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع عائلات الأسرى الأمريكيين.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو وبايدن يجلسان حاليا مع كلا من: " سيجل، عائلة ألكسندر، عائلة ديكل تشين، عائلة نفتالي، عائلة ناوترا، جولدبرج. عائلة بولين، وعائلة تشين".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن اللقاء يحضره من الجانب الإسرائيلي منسق الأسرى والمفقودين جال هيرش. ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر؛ وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ.

ومن الجانب الأمريكي، يشارك في الاجتماع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان؛ ومنسق شؤون مازات بريت ماكجورك؛ والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لوي.

نتنياهو وبايدن يجتمعان مع عائلات الأسرى عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة جو بايدن بنيامين نتنياهو
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