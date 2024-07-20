مقتل أحد قادة ميليشيا الدعم السريع في السودان

وكالات

أكد مستشار قائد ميليشيا الدعم السريع في السودان، مقتل القائد الميداني للميليشيا في النيل الأزرق عبدالرحمن البيشي.

وكانت مصادر مقربة من ميليشيا الدعم السريع قد قالت في وقت سابق لقناة العربية /الحدث إن قائد قوات الدعم السريع بقطاع سنار والنيل الأزرق المقدم عبدالرحمن البيشي قتل صباح اليوم إثر غارة جوية شنها طيران الجيش السوداني على مواقع لميليشيا الدعم السريع بمدينة سنار.

فيما نقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتبع للدعم السريع، خبر الوفاة صباح اليوم بسنار، ويعتبر البيشي أحد أهم قادة الدعم السريع بوسط السودان وأحد المؤسسين له.

كما أنه يعتبر قائد الهجوم على مدينة السنجة عاصمة ولاية سنار التي سيطر عليها الدعم السريع مؤخراً.

يذكر أن السودان يشهد حربا منذ أبريل 2023 بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وخلّف الصراع في السودان عشرات آلاف القتلى، وشرد أكثر من عشرة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة.

فيما يواجه نحو 26 مليون شخص في السودان مستويات مرتفعة من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وهو وضع فاقمته الحرب المدمرة في البلاد، وفق تقرير للأمم المتحدة.