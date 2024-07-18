إعلام عبري: الوسطاء أخبروا حماس بألا تتأثر بتصريحات نتنياهو عن المفاوضات

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوسطاء أخبروا حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بألا تتأثر بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن المفاوضات فبعضها لأغراض سياسية فقط.

وأضافت هيئة البث، أنه من المنتظر أن يقدم فريق التفاوض مقترحات جديدة لتحقيق اختراق في المفاوضات، موضحة أن القرار بشأن المفاوضات بيد رئيس الوزراء نتنياهو وهو متمسك بموقفه.

كان منسق اتصالات مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال إن هناك توقعات بأن تتاح لبايدن ونتنياهو فرصة اللقاء أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن.

وأضاف منسق اتصالات مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اننا نريد رؤية فتح معبر رفح بطريقة مستدامة وموثوقة للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، موضحا أن واشنطن لا تزال تشعر بالقلق إزاء الخطاب والإجراءات التي تؤدي إلى نتائج عكسية على السلام والأمن في الضفة.

وتابع كيربي، أننا نحث الإسرائيليين على عدم القيام بأي شيء يؤجج المشاعر ويشجع النشاط العنيف، مشيرا إلى أنه ليس هناك مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل.

وأكمل: "إيران حاضرة في كل اجتماعاتنا مع الإسرائيليين ويشمل ذلك دعمها لجماعات كحزب الله وحماس والحوثيين".