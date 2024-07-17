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السعودية وإيران تؤكدان أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات

07:16 م الأربعاء 17 يوليه 2024

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

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الرياض - (د ب أ)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان على "أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الرياض وطهران".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء بالرئيس الإيراني أشاد خلاله "بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وأعربت القيادة السعودية في 6 يوليو الجاري في برقية أرسلتها إلى الرئيس الإيراني الجديد عن أملها استمرار تنمية العلاقات التي تربط بين البلدين، ومواصلة التنسيق لتعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرئيس الإيراني السعودية
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