"يُحابي الأثرياء ومتطرف".. بايدن يهاجم جي دي فانس نائب ترامب

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهامًا لجيمس جي دي فانس الذي اختاره دونالد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في حملته الرئاسية، إذ قال إنه "يحابي الأثرياء".

جاء هجوم بايدن فور إعلان دونالد ترامب اختيار فانس نائبا مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

وقال بايدن في تغريدة على إكس: "جي دي فانس يتحدث كثيرا عن دعم العمال، لكنه وترامب يريدان زيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة بينما يعززان المزيد من التخفيضات الضريبية للأغنياء. حسناً، لا أنوي السماح لهم بذلك. وإذا كنتم معي، ادعموني."

Here’s the deal about J.D. Vance. He talks a big game about working people. But now, he and Trump want to raise taxes on middle-class families while pushing more tax cuts for the rich.



Well, I don’t intend to let them. And if you’re with me, pitch in: https://t.co/ALkc9uHFh9