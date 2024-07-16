"يُحابي الأثرياء ومتطرف".. بايدن يهاجم جي دي فانس نائب ترامب

وكالات

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهامًا لجيمس جي دي فانس الذي اختاره دونالد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في حملته الرئاسية، إذ قال إنه "يحابي الأثرياء".

جاء هجوم بايدن فور إعلان دونالد ترامب اختيار فانس نائبا مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

This is who JD Vance is pic.twitter.com/NtBsQpmE4z — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) July 15, 2024

وقال بايدن في تغريدة على إكس: "جي دي فانس يتحدث كثيرا عن دعم العمال، لكنه وترامب يريدان زيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة بينما يعززان المزيد من التخفيضات الضريبية للأغنياء. حسناً، لا أنوي السماح لهم بذلك. وإذا كنتم معي، ادعموني."

Here’s the deal about J.D. Vance. He talks a big game about working people. But now, he and Trump want to raise taxes on middle-class families while pushing more tax cuts for the rich.



Well, I don’t intend to let them. And if you’re with me, pitch in: https://t.co/ALkc9uHFh9 — Joe Biden (@JoeBiden) July 15, 2024

في حين ندّدت حملة بايدن بفانس، ووصفته بأنه "متطرّف" و"ينكر نتيجة انتخابات 2020، ويدعم حظر الإجهاض على مستوى البلاد".

وأطلقت حملة بايدن صفحة إلكترونية لجمع تبرعات اعتمدت على تحذير الأمريكيين من "ترامب وفانس".

ويعد موقف فانس من الإجهاض من أهم القضايا التي تسلط حملة بايدن الضوء عليها، فضلًا عن آرائه بشأن قبول نتائج انتخابات 2024 بغض النظر عن الفائز، بحسب ما أوضحه مصدران لشبكة إن بي سي نيوز.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفكير الحملة: "هذا هو الاختبار النهائي لدونالد ترامب".