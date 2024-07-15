بايدن: الانتخابات الأمريكية ستكون "فترة اختبار" بعد حادث ترامب

واشنطن - (ا ف ب)



دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "خفض التوتر" بعد محاولة اغتيال خصمه الجمهوري، قائلا إن الانتخابات الأمريكية ستكون "فترة اختبار" بعد إطلاق النار على دونالد ترامب.

وقال بايدن في خطاب من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "أريد أن أتحدث إليكم الليلة حول الحاجة إلى خفض التوتر في حياتنا السياسية"، مشددا على أن السياسة يجب ألا تكون "ميدانا للقتل".

وأضاف "إننا جميعا نواجه فترة اختبار مع اقتراب موعد الانتخابات. وكلما زادت المخاطر، ازدادت المشاعر حماسة. بغض النظر عن مدى قوة قناعاتنا، يجب ألا نسمح أبدا بأن تنحدر إلى العنف لقد حان الوقت للتهدئة".