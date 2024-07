صدمة في أمريكا وإدانات دولية واسعة بعد محاولة اغتيال ترامب

واشنطن - (ا ف ب)

أثارت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا السبت، صدمة كبيرة في الولايات المتحدة، فيما أدانها العديد من زعماء العالم. فقد عبر قادة عدة دول عن صدمتهم وإدانتهم للعنف السياسي الذي سيؤجج من التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فعلى الصعيد الداخلي، قال الرئيس جو بايدن "يجب على الجميع إدانة" إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع ترامب الانتخابي، وأضاف: "لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا، يجب علينا أن نتّحد، بصفتنا أمة، لإدانته". من جهتها، تحدثت نائبة الرئيس كامالا هاريس عن "عمل بغيض" وقالت إنها "مرتاحة" لأن ترامب لم "يُصب بجروح خطرة".

بدوره، قال الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيتنا". وكتب أوباما على منصة إكس: "يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغل هذه اللحظة لتجديد التزامنا (بإظهار) التحضُّر والاحترام في السياسة".

سيناتور جمهوري يلقي باللائمة على خطاب بايدن

من جهته، قال السيناتور الجمهوري جي دي فانس، أحد المرشحين المحتملين على البطاقة الانتخابية لترامب، إن "الأمر لا يتعلق اليوم بمجرد حدث منعزل. الفرضية الأساسية لحملة بايدن هي أن الرئيس دونالد ترامب فاشيّ استبدادي يجب إيقافه بأي ثمن. وقد أدى هذا الخطاب مباشرة إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب".

وشكرت ابنت ترامب، إيفانكا "جهاز الخدمة السرية وجميع أفراد الأمن الآخرين"، وقالت: "أشكركم على محبتكم وصلواتكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين".

كذلك، قال الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش إنه "مرتاح لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته".

وقال الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون إن "لا مكان للعنف في أمريكا".

صدمة وتنديد دولي واسع

دوليا، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "بشكل قاطع" محاولة الاغتيال، على ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، مضيفا إن "الأمين العام يدين بشكل قاطع عمل العنف السياسي هذا. ويوجه خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس ترامب".

من جانبها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن "صدمتها الشديدة"، وقالت عبر منصة إكس: "أشعر بصدمة عميقة إزاء إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق ترامب"، مضيفة: "أتمنى لدونالد ترامب الشفاء العاجل وأقدّم تعازيّ لأسرة الضحية البريئة. العنف السياسي لا مكان له في الديمقراطية".

وتمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة عبر منصة إكس الأحد "الشفاء العاجل" لدونالد ترامب معتبرا أن محاولة اغتياله "مأساة لديمقراطياتنا". وكتب الرئيس الفرنسي "توفي شخص وجرح عدة أشخاص. هذه مأساة لديمقراطياتنا. تشارك فرنسا الشعب الأمريكي صدمته وتنديده".

بدوره، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد على منصة إكس: "لقد شعرت بالفزع عندما علمت بنبأ إطلاق النار" على ترامب. وتابع: "مثل هذا العنف ليس له مبرر ولا مكان له في أي بقعة من العالم. لا ينبغي أن يسود العنف أبدا". وأضاف زيلينسكي أنه "يشعر بارتياح" لأن ترامب، الذي انتقد مرارا المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وسط الغزو الروسي، بخير وأنه يتمنى له "الشفاء العاجل".

من جانبه، وصف المستشار الألماني أولاف شولتز الأحد إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق بأنه عمل دنيء وتهديد للديمقراطية. وقال في منشور على منصة إكس: "الهجوم على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب دنيء. أتمنى له الشفاء العاجل. قلبي أيضا مع ضحايا الهجوم. أعمال العنف تلك تهدد الديمقراطية".

في بريطانيا، قال رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر الأحد إنه "رُوِّع من جراء المشاهد الصادمة" لإطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب ستارمر على منصة إكس: "العنف السياسي، بأي شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

وفي المجر، قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان الأحد إن "أفكاره وصلواته" مع ترامب. وكتب على إكس: "أفكاري وصلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المُظلمة".

في نفس السياق، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنها "تُتابع بقلق" الأخبار الواردة من ولاية بنسيلفانيا وتمنت لترامب الشفاء العاجل. وأملت الزعيمة اليمينية في أن "يسود الحوار والمسؤولية على الكراهية والعنف في الأشهر التالية من الحملة الانتخابية".

وفي كندا، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن العنف السياسي "غير مقبول أبدا" بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب ترودو على إكس: "أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمّع ومع جميع الأمريكيين".

كما ندد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة اغتيال ترامب متمنيا له "الشفاء العاجل. واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية".

الرئيس الأرجنتيني يلقي باللوم على "اليسار الدولي"

كذالك، ألقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي باللوم على "اليسار الدولي" بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب. وكتب الرئيس الشعبوي على إكس: "خوفا من الخسارة في الانتخابات، يلجأون إلى الإرهاب لفرض أجندتهم المُتخلعة والاستبدادية".

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن إطلاق النار "يجب أن يُدان بشدة من جانب جميع المدافعين عن الديمقراطية والحوار السياسي".

بدورها، أدنت حكومة كوستاريكا الهجوم، وقالت إنها تُتابع المستجدات المتعلقة بـ"هذا العمل غير المقبول".

وأعرب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش عن "إدانته المُطلقة" لإطلاق النار، قائلا "إن العنف يشكل تهديدا للديمقراطيات ويُضعف حياتنا معا، ويجب علينا جميعا رفضه".

وفي بوليفيا، قال الرئيس لويس آرسي: "رغم خلافاتنا الأيديولوجية والسياسية العميقة، يجب على الجميع دائما رفض العنف، أيا يكُن مصدره".

وفي اليابان، عبّر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأحد عن معارضته العنف السياسي بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب كيشيدا على إكس: "يجب أن نقف بحزم ضدّ أيّ شكل من أشكال العنف الذي يتحدّى الديمقراطية".

We must stand firm against any form of violence that challenges democracy. I pray for former President Trump’s speedy recovery.



民主主義に挑戦する暴力には毅然と立ち向かわなければなりません。トランプ前大統領の一刻も早い回復をお祈りしています。