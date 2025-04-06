تخلت عن الحوثيين.. كيف حُيدت إيران في "معركة الشرق الأوسط"؟

كتب- محمد جعفر:

"الحوثيون لن يتمكنوا من البقاء، هم يعيشون أشهرهم أو حتى أيامهم الأخيرة، لذلك لا فائدة من إبقائهم على قائمتنا"، بتلك العبارة عبر مصدر إيراني، في حوار لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عن علاقة إيران بالحوثيين الآن بعد الهجمات المتواصلة التي تشنها الولايات المتحدة على الجماعة.

فبعد عدد من الغارات الجوية الأمريكية المتواصلة على الحوثيين، أمرت إيران عسكرييها بمغادرة اليمن، متخلية بذلك عن حلفائها، في الوقت ذاته الذي تصعد فيه الولايات المتحدة من وتيرة ضرباتها الجوية ضد الجماعة.

وفي تصريحاته لـ"التليجراف"، قال مسؤول إيراني كبير إن الخطوة التي اتخذتها طهران، تهدف إلى تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة في حالة مقتل جندي إيراني، مشيرًا إلى أن إيران قلصت أيضا استراتيجيتها في دعم شبكة من الوكلاء الإقليميين، وذلك من أجل التركيز على التهديدات المباشرة من الولايات المتحدة .

وأكد المصدر أن الشاغل الرئيسي لطهران هو الرئيس الأمريكي ترامب وكيفية التعامل معه، مشيرًا إلى أن كل اجتماع يهيمن عليه النقاش حوله، ولا يتم مناقشة أي من المجموعات الإقليمية التي دعمتها طهران سابقاً.

تحركات أمريكا العسكرية

ومنذ تسريب رسائل الدردشة الجماعية التي تضمنت مناقشات بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب بشأن خطط ضرب الحوثيين، زادت الضربات الأمريكية على الحوثيين، وكانت هناك هجمات شبه يومية على الجماعة.

ووصف دونالد ترامب تلك الهجمات بأنها "ناجحة بشكل لا يصدق"، مشيرًا إلى أنها أدت إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة وقتل عدد من قيادات الجماعة.

وقال متحدث باسم البنتاغون إنه سيتم إرسال المزيد من الطائرات الحربية إلى المنطقة، لكنه لم يقدم تفاصيلا إضافية.

لكن الجناح المقاتل رقم 124 في الولايات المتحدة أعلن أواخر الشهر الماضي أنه سيرسل طائرات هجومية أرضية متعددة من طراز " A-10 Thunderbolt II و300" طيار إلى الشرق الأوسط.

إصرار حوثي على استمرا الهجوم

ومن جانبهم قال الحوثيون أنهم هاجموا السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر ، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان"، التي تقود الجهود لضرب الجماعة، فيما لم تصاب أي سفن حتى الآن، حسب ما أوضحت البحرية الأميركية، مؤكدًة في الوقت ذاته أن نيران الحوثيين كانت المواجهات الأعنف التي واجهها بحارتها منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي ظل التصعيد الحادث الآن، تتجه حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس كارل فينسون"، المتواجدة حالياً في آسيا، أيضاً إلى الشرق الأوسط لدعم حاملة الطائرات الأميركية ترومان.

تفكك سلسلة محور المقاومة.. وطهران: الاحتفاظ بالحوثيين لا معنى له

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر الإيراني أن "الرأي الآن لدى نظام طهران هو أن الحوثيين لن يتمكنوا من البقاء وهم يعيشون أشهرهم أو حتى أيامهم الأخيرة، لذلك لا فائدة من إبقائهم على قائمتنا"، مضيفًا: "كانوا جزءاً من سلسلة اعتمدت على نصر الله والأسد، والاحتفاظ بجزء واحد فقط من تلك السلسلة للمستقبل لا معنى له".

فمنذ وصول ترامب للسلطة تغير موقف الولايات المتحدة تجاه إيران والشرق الأوسط بشكل جذري، حيث يواصل الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الحد من برنامجها النووي، وذلك بعد إعادة تصنيفه لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية في يناير الماضي، في أولى قرارت ولايته الثانية، وذلك بعد قرار جو بايدن بإزالتها من قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2021.